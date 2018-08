​Cs portarà l'alcalde de Reus als jutjats per tornar a penjar la pancarta pels presos

Gràcies, Alcalde! Contra la intoleràcia i per la llibertat d’expressió sempre. https://t.co/A0AEFeVuPL — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 10 de agosto de 2018

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Reus portarà l'alcalde, Carles Pellicer, al jutjat contenciós administratiu per haver tornat a penjar una pancarta demanant la llibertat dels presos polítics a la façana consistorial, després que divendres fos retirada per "militants i simpatitzants" de la formació taronja, segons ha anunciat aquest dimarts el portaveu municipal de Cs, Juan Carlos Sánchez.La formació unionista vol que el jutge determini si l'acció de l'alcalde contravé la resolució del TSJC que insta a garantir la neutralitat dels espais públics. A banda, Ciutadans també estudia denunciar Pellicer per prevaricació, segons va explicar aquest dilluns el seu portaveu parlamentari, Carles Carrizosa Cal recordar que, després de l'acció de divendres, Pellicer va anunciar que presentaria una doble denúncia contra "l'escamot" unionista que va "assaltar" el consistori: una per defensar la institució i, l'altra, per amenaces i injúries contra la seva persona. Aquest dilluns, el portaveu de Cs ha defensat que divendres "no va haver-hi cap tipus de violència" i que ells no han trencat la convivència. Els fets van passar divendres passat al matí quan un grup reduït de persones han estirat la pancarta i han protagonitzat un enfrontament, en el qual l'alcalde va intentar fer de mediador. Carles Pellicer va anunciar que interposarà dues denúncies, una per injúries i amenaces contra la seva persona i una altra per defensar la institució.El president de la Generalitat, Quim Torra, va agrair a l'alcalde que tornés a posar la pancarta a la façana del consistori de la capital del Baix Camp.

