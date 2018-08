Catalunya és el territori on s'han fet més hores extra remunerades aquest últim any

Catalunya és el territori on és fan més hores extra. Així ho indica un estudi de l'empresa Randstad, que situa en 36.403.710 les hores extra fetes pels treballadors catalans aquest últim any, molt per sobre de Madrid (24.440.960) i Andalusia (17.694.210), que completen el podi de les comunitats autònomes amb més hores extra remunerades. En total, en aquests tres territoris acumulen el 53,4% del total de totes les hores d'aquesta tipologia. Per contra, les comunitats autònomes amb menys hores extra -arran d'un menor nombre d'ocupats- són Extremadura (1.315.170), Cantàbria (1.279.650) i la Rioja (887.730).Si s'analitza el nombre d'hores extra treballades per cada treballador, Catalunya se situa en segon lloc (11,1). El primer lloc l'ocupa Navarra (11,4) i el tercer l'Aragó (10,8), que juntament amb Catalunya encapçalen el rànquing de comunitat autònomes amb més hores extra per professional. Per la cua hi ha Extremadura (3,6), que com l'any anterior són els treballadors que menys hores extra remunerades van fer l'any 2017.A nivell estatal, les hores extra han superat les 147 milions i han registrat la xifra més alta des de 2009. Durant l'últim any, els treballadors ha realitzat 13 milions d'hores extra més que l'any anterior, fet que suposa un augment del 9,8%. Es tracta de la segona xifra més elevada dels últims deu anys, només superada per la de l'any 2008 (que va arribar als 176 milions d'hores).

