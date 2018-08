Pintades feixistes al consolat de Bèlgica a Barcelona

Les portes del consolat general de Bèlgica a Barcelona han aparegut aquest dimarts plenes de pintades feixistes, segons informa RAC1 . L’atac està signat per la Falange.En aquestes pintades s’hi poden llegir crítiques a Bèlgica per acollir “delinqüents” o per ser “còmplice del separatisme”. També es demana que posin Puigdemont a la presó.

