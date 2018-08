Una turista denuncia la seva agència de viatges perquè hi ha «massa espanyols» a Benidorm

Una dona britànica de 81 anys ha denunciat la seva agència de viatges perquè els seves vacances a Benidorm van ser "arruïnades" perquè hi havia "massa espanyols". Freda Jackson ha explicat el rotatiu anglès The Mirror que va reservar hotel a traés d'una plataforma de viatges barats molt popular al Regne Unit, però l'estada no va sortir tal com estava prevista: "L'hotel estava ple d'estiuejants espanyols que ens van arruïnar el viatge perquè van ser molt maleducats", lamenta Jackson.La dona assegura que un individu li va donar un cop i no es va disculpar, i lamenta que "les activitats de l'hotel s'orientaven als espanyols". "Per què no van a altres llocs a passar les vacances?", es pregunta. Amb tot, Jackson va pagar uns 1.270 euros per les vacances i reclamar ara que se li retornin perquè "van ser un malson de principi a final".La plataforma li ha ofert una "compensació" de 80 euros que després va millorar amb 630 euros que s'haurien de dividir entre Jackson i la seva companya de viatge.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)