Un detingut després d'estavellar el seu cotxe contra les tanques del Parlament britànic

#UPDATE A ‘number of pedestrians’ are injured when a car crashes into barriers outside Britain's Houses of Parliament, with armed police swooping in to arrest the driver, Scotland Yard says pic.twitter.com/WjJH8Iyx3G — AFP news agency (@AFP) 14 d’agost de 2018

RT @business: Latest from Parliament in London:



- Car crashes outside building

- Several pedestrians injured

- Driver detained by police

- Circumstances unclearhttps://t.co/DFks4ETUHu — akbondservant (@akbondservant) 14 d’agost de 2018

Un cotxe s’ha estavellat aquest dimarts contra les tanques que delimiten el Parlament britànic a Londres, en un incident que s’ha saldat amb diversos ferits i que ha obligat la policia a desplegar un ampli dispositiu i a tancar la zona com a mesura de precaució.Hi ha un home detingut. Les autoritats encara estan investigant què ha passat.El sinistre ha passat a les 7.37 hores (hora local, una hora menys que a l’Estat). Segons les primers informacions difoses pel Twitter d’Scotland Yard, hi ha diversos vianants ferits.Els agents han acordonat la zona i també s'han tancat les entrades a l'estació de metro de Westminster, que només funciona per als usuaris que vulguin dur a terme un transbord entre línies. Les autoritats han demanat la col·laboració de la ciutadania per esclarir el succés.La policia no ha descartat cap hipòtesi, inclòs el mòbil terrorista, en relació amb aquest cas. Diversos testimonis han assegurat que el cotxe ha investit de manera intencionada els vianants, segons la radiotelevisió pública BBC.La zona del Parlament ja va ser l’escenari el març de 2017 d’un atemptat que es va saldar amb cinc persones mortes, reivindicat per Estat Islàmic. El terrorista va atropellar desenes de persones abans de baixar del cotxe i apunyalar un policia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)