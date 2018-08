VÍDEOS Una forta tempesta converteix els carrers de Tarragona en autèntics rius

L'aigua de la pluja baixant amb força per l'avinguda dels Països Catalans. Foto: Jonathan Oca

Una de les motos que la força de l'aigua va fer caure a Tarragona. Foto: Jonathan Oca

Ahir dilluns i fins a la matinada d'avui dimarts s'han enregistrat 878 descàrregues elèctriques núvol-terra a Catalunya. #meteocat pic.twitter.com/iBkvtflgCq — Meteocat (@meteocat) 14 de agosto de 2018

Que s'acaba el món? Els carrers de Tarragona semblen rius!! pic.twitter.com/REuSheAaUm — Jonathan Oca (@JonathanOca) 13 de agosto de 2018

La forta tempesta que ha caigut aquesta nit a Tarragona ha deixat imatges espectaculars. Els carrers del barri de Sant Pere i Sant Pau semblaven rius, l'aigua baixava amb molta força per l'avinguda dels Països Catalans, tant pel carrer com per la vorera. La gran quantitat de pluja acumulada en poc temps, i que anava a parar a la coneguda rotonda dels conills, va provocar que la Guàrdia Urbana hagués de tallar durant prop d'una hora., l'accés a aquest punt de la via perquè estava inundada.Pedres, arbustos, bosses i caixes han estat arrossegats per la força de l'aigua, que fins i tot ha fet caure a terra més d'una motocicleta que estava estacionada en aquesta avinguda de Sant Pere i Sant Pau.Durant la tempesta també es van produir diferents baixades de tensió i en alguns punts va marxar la llum, com a la Rambla Nova.Segons el Meteocat, entre precipitació acumulada entre ahir i avui a les estacions de la XEMA (Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques) hi destaquen els 47,8 litres de Vinyols i els Arcs, dels quals 45,4 es van recollir en només 30 minuts. També cal remarcar els que es van registrar a Tarragona (44,3), Riudoms (25,9), Torredembarra (24,5), Cunit (34,3) i el Montmell (20,9), entre altres.Per altra banda, el servei meteorològic també remarca que la tempesta que ha tingut lloc entre aquesta matinada i durant el dia d'ahir ha deixat 878 descàrregues elèctriques núvol-terra arreu del territori català.Més imatges de la tempesta que ha caigut amb força al Camp de Tarragona:

