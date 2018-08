FOTOS Així s'ha vist la pluja d'estels a Catalunya

Heu vist les llàgrimes de Sant Llorenç? Així es veia el cel aquesta nit des de l'observatori d'Albanyà. #TNComarques @tv3cat pic.twitter.com/6rC5ULRrnt — Anna Garnatxe (@AnnaGarni) 13 d’agost de 2018

Les llàgrimes de Sant Llorenç vistes des de Malla. Foto: Emili Vilamala

Després de l'eclipsi de lluna més llarg del segle, aquest cap de setmana han arribat a Catalunya les llàgrimes de Sant Llorenç o pluja d'estrelles dels Perseids. El fenomen astronòmic s'ha allargat fins a la matinada d'aquest dimarts.Els núvols i la Lluna han fet una mica la guitza i ha estat complicat gaudir de la pluja d'estrelles. Tot i això, en alguns municipis, sobretot en llocs enlairats, s'ha pogut veure en hores determinades.El fotògraf Emili Vilamala ha captat el seu pas des de Malla, a Osona, com podeu veure en aquestes fotografies. Al vídeo de TV3 hi ha un recull de les imatges que han enviat els telespectadors des de tot Catalunya.Els Perseids o llàgrimes de Sant Llorenç són una pluja de meteors provocada per la cua de pols còsmica que el cometa Swift-Tuttle deixa anar al seu pas. Aquests fragments es desprenen del cometa i xoquen amb el planeta Terra a uns 200.000 km per hora. S'anomenen Perseids perquè el seu radiant és a la constel·lació de Perseu, a tocar de la de Cassiopea.

