Condueix begut, xoca contra un vehicle estacionat i bolca la furgoneta a Terrassa

Sobre les 17.15 h de divendres, el servei d’emergències 112 va informar a la Policia Municipal de Terrassa d’una furgoneta bolcada al carrer de Pardo Bazán, a l’alçada del carrer dels Voluntaris. També comuniquen que el conductor ha sortit del vehicle i ha abandonat el lloc, i en faciliten la descripció.Dotacions policials arriben al lloc per assegurar la zona i prendre nota dels testimonis del fet, juntament amb els altres serveis alertats pel 112, com Bombers i una ambulància.Instants després torna al lloc el conductor, ferit de caràcter lleu, acompanyat d’un familiar. El primer rebutja ser assistit per l’ambulància i se li fan les proves de detecció alcohòlica, amb resultat positiu.Els serveis presents col·loquen el vehicle sobre les rodes, i l’acompanyant del conductor se’n fa càrrec. Inicialment aquesta persona va manifestar que era ell qui conduïa el vehicle en elmoment del accident, versió no coincident amb la dels testimonis.El familiar va ser informat de les conseqüències de la seva declaració, i finalment va reconèixer que el conductor anava sol i que havia anat a casa seva a demanar ajuda un cop va passar l’accident.

