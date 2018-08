​FOTOS Rescat d'una cria de dofí a la Manga... amb final cruel

MALAS NOTICIAS: Ayer hicimos un rescate muy especial, mantuvimos a salvo una cría de delfín, evitamos que quedara varado, el pequeño murió al llegar al centro de Recuperación. Más de 30.000 personas han seguido todo en nuestras redes sociales, gracias por vuestro interés. pic.twitter.com/XN92eWJqEb — PC San Javier (@SEMPC35) 13 d’agost de 2018

FINAL DEL RESCATE: El Centro de Recuperación de la Fauna de la Región de Murcia con ayuda de nuestro Servicio de Salvamento en Playas se hace cargo de la cría de delfín, confiamos en que volverá pronto a la Mar. Gracias a todos por seguir las indicaciones de los socorristas. pic.twitter.com/MUYXMpx7QR — PC San Javier (@SEMPC35) 12 d’agost de 2018

Efectius del Pla Copla i personal del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre van rescatar aquest diumenge una cria de dofí que es trobava desorientada i en un estat dèbil a la platja de l’Estació Sud, a la Manga del Mar Menor, en terme municipal de San Javier (Murcia). L’operatiu va ser seguir per molts turistes en directe i per milers de persones a les xarxes socials.El centre d’emergències va rebre diverses trucades uns minuts abans de les 6 de la tarda, avisant de la presència del dofí. Un cop els equips i un veterinari van arribar a la zona, el dofí fa ser rescatat, portat a la platja i traslladat finalment al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, on el va tractar personal especialitzat.Un cop allà, però, l’animal no va poder sobreviure i va morir aquest dilluns, tal com han explicat Protecció Civil de San Javier: “MALAS NOTICIAS: Ayer hicimos un rescate muy especial, mantuvimos a salvo una cría de delfín, evitamos que quedara varado, el pequeño murió al llegar al centro de Recuperación. Más de 30.000 personas han seguido todo en nuestras redes sociales, gracias por vuestro interés”.

