​CDR de Barcelona s'inclinen per no boicotejar Felip VI a l'acte del 17-A

😢 El dia 17 d’agost, tots, tots, els nostres pensaments, silencis i records aniran dirigits a les víctimes i a totes les ciutadanes que van mostrar responsabilitat i solidaritat. Però no perdonem ni oblidem! #Comunicat17A #CDRenXarxa #17A pic.twitter.com/EwjdjIpt83 — CDR de Sant Antoni (@CDR_SantAntoni) 13 d’agost de 2018

Desde CDR Barceloneta ens summem al comunicat de les companyes de @CDR_SantAntoni en record, respecte i dol de les víctimes del cruel atemptat perpetrat fa un any amb l'estat demofòbic espanyol al darrera.#Comunicat17A #17A #CDRenXarxa https://t.co/6FkLtfdbbX — #CDRLaBarceloneta (@CDRBarceloneta) 13 d’agost de 2018

Des del @CDR_LaMarina ens afegim al manifest i també rebutgem la presència del Borbó a l homenatge a les víctimes de l'atemptat del #17A#NiOblitNiPerdo#CDRenXarxahttps://t.co/vtTb9IRuIB — CDR La Marina (@CDR_LaMarina) 13 d’agost de 2018

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) de Barcelona han començat a desgranar quina és la seva aposta per mostrar el rebuig a l'assistència de Felip VI a l'acte de record de les víctimes dels atemptats que se celebrarà divendres al matí a la capital catalana . La resposta l'ha apuntat el CDR de Sant Antoni amb un comunicat que ha difós a través de les xarxes socials, i al qual s'han afegit els d'altres barris. La seva idea és "ignorar" el monarca, adherint-se així a la petició de no polititzar l'acte."El dia 17 d'agost, Felip de Borbó serà a l'homenatge i no l'escridassarem, no repartirem banderes, no farem consignes de cap mena. T'ignorarem", ha manifestat el CDR de Sant Antoni. "Tots els nostres pensaments, silencis, records aniran dirigits a les víctimes i a totes les ciutadanes de Barcelona i de Catalunya que un cop més van demostrar solidaritat i responsabilitat", ha continuat, i ha afegit, referint-se als afectats d'"un atemptat brutal, sense justificació i del tot deplorable", que es mereixen tot el seu "suport, respecte i escalf".No obstant això, el CDR ha advertit que no obliden ni perdonen que "el monarca, qüestionat dins i fora del territori català, intenti utilitzar l'homenatge en benefici propi per rentar la seva imatge", i agreguen que acudeix "sense que les autoritats catalanes l'hagin convidat". Li retreuen els negocis a l'Aràbia Saudita, "el menyspreu i agressivitat expressades contra gran part de la població catalana" i el discurs del 3 d'octubre. "Que quedi clar, nosaltres no tenim rei, som República", assevera.També es mostra crític amb el paper de l'Estat en la investigació dels atemptats, i té un record per a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i per al major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, els quals considera "dos dels principals responsables del dispositiu que van evitar mals majors" durant els atemptats i que "estan apartats de les institucions per haver complert amb les seves responsabilitats malgrat no disposar de tota la informació de què l'estat espanyol disposava".Els CDR que han mostrat un suport explícit al comunicat són els de la Barceloneta i de la Marina, però també l'han repiulat a Twitter els de l'Eixample Esquerre, Sants i el Comitè de Defensa de Barri del Poble Sec.

