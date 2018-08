Cs redobla el xoc judicial contra l'independentisme per desgastar Sánchez

¿Os pensabais que íbamos a hacer lo mismo que el PPSOE durante décadas (mirar para otro lado mientras violais los derechos de millones de catalanes)?. No, vamos a seguir defendiéndoles y exigiendo libertad, igualdad y democracia. Por cierto, abrid el Parlament. https://t.co/33UvfJnqMF — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 13 d’agost de 2018

Arrimadas acusa el PP i el PSOE de mirar "cap a una altra banda" i es compromet a seguir "exigint llibertat, igualtat i democràcia"

Torra i Aragonès fan costat a Torrent, que acusa Ciutadans de tenir "un problema amb la democràcia" i no amb l'independentisme

El tuit que ha fet Inés Arrimadas a les 19.04 d'aquest dilluns resumeix perfectament per què Ciutadans ha presentat una querella criminal contra el president del Parlament, Roger Torrent , i els membres independentistes de la mesa de la cambra. "Què us pensàveu, que faríem el mateix que el PPSOE durant dècades (mirar cap a una altra banda mentre violeu els drets de milions de catalans)? No, seguirem defensant-los i exigint llibertat, igualtat i democràcia", sostenia Arrimadas en resposta via Twitter a Torrent, que havia aprofitat el seu perfil per atacar Ciutadans. "El seu problema no és la independència, és la democràcia", defensava el president del Parlament. El xoc -de nou judicial- està servit.El partit taronja, que tenia unes bones perspectives electorals abans de la moció de censura que va conduir Pedro Sánchez a la Moncloa, intenta erigir-se ara com a garant de la unitat d'Espanya a través, precisament, del desgast dirigit cap al govern del PSOE, el qual considera "ostatge" dels independentistes. Un executiu, segons ha indicat el portaveu parlamentari Carlos Carrizosa, que "mira cap a un altre costat" en referència a Catalunya perquè deu el seu càrrec als independentistes. "Ciutadans ha de fer el que el govern espanyol no fa", ha apuntat Carrizosa en la roda de premsa en la qual ha fet pública la presentació d'una querella criminal per prevaricació.A què es refereix, exactament, aquesta demanda, presentada divendres davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)? A l'admissió a tràmit, el 26 de juny , d'una moció de la CUP que pretenia refermar la declaració de ruptura del 9 de novembre del 2015 . L'escrit argumenta que "al marge de l'ordre constitucional i fer-ne un instrument d'una via de fet unilateral on l'única finalitat era forçar la separació de Catalunya de la resta d'Espanya", els denunciats -Torrent, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado- i els diputats independentistes van votar a favor de l'aprovació de la Resolució 1/XI, gràcies a què la moció va poder entrar a debat en el ple de principis de juliol.Ciutadans, de passada, també recorda que el govern espanyol va interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra la resolució, motivant que el Tribunal Constitucional (TC) dictés dues providències: una que admetia a tràmit el recurs i una altra que ordenava notificar personalment l'anterior a les persones que en aquell moment tenien el càrrec de presidenta del Parlament i els altres membres de la mesa del Parlament. Se'ls advertia, doncs, del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposes ignorar o eludir la suspensió i posterior anul·lació acordada avisant-los de les eventuals responsabilitats, incloent la penal, en les quals podien incórrer. Però van seguir amb el procediment.Aquesta querella de Ciutadans arriba una setmana després que Sánchez proclamés la fi de la via judicial amb Catalunya. Ho va fer en l'últim consell de ministres abans de vacances, després del qual també va admetre que la resolució del procés català no arribaria en el termini dels propers dos anys. El partit taronja viu aquests dies una competició amb Pablo Casado, nou president del PP, per tal d'exhibir qui té més mà dura contra l'independentisme. Casado li va traslladar a Sánchez, per exemple, que el tindria al costat si apostava de nou pel 155, i fa setmanes que aposta, si cal, per il·legalitzar els partits independentistes. La batalla de la dreta espanyola és aferrissada.La reacció catalana, en tot cas, ha estat la de suport a Torrent i a la resta de membres de la mesa querellats. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicat que és al Parlament "on rau la sobirania del poble de Catalunya" , i el vicepresident Pere Aragonès ha indicat que "alguns volen guanyar als jutjats el que no han aconseguit a les urnes". El president del Parlament ha retret al partit taronja tenir un problema "amb la democràcia" El nou xoc promogut per Ciutadans intenta escalfar, també, la visita del rei a Barcelona amb motiu de l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A. Segons Arrimadas, el sobiranisme aprofitarà per "insultar" el monarca davant de la inacció de Sánchez . Qualsevol argument serveix al partit taronja per desgastar el líder del PSOE.

