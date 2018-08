​Barcelona dobla les sancions a bicitaxis i «segways» amb turistes a Ciutat Vella

L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat des de principis d'any al districte de Ciutat Vella un total 2.797 Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) amb ús turístic –com ara bicitaxis (denominats també trixis), segways i patinets elèctrics- per circular per rutes no autoritzades o fer-ho amb vehicles sense homologar, ha explicat la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin. D'aquesta manera s'han doblat les multes que va imposar entre el gener i el juliol de l'any passat, quan en van ser 1.343.A més, entre el juny i juliol s'han realitzat 10 inspeccions a locals de lloguer de VMP, cosa que ha comportat 98 immobilitzacions i vuit ingressos d'aquests vehicles a dipòsit. Pin ha admès que "seria absurd negar que hi hagi incompliments", però ha reivindicat que és l'any que "més recursos" està destinant l'Ajuntament a vetllar perquè es compleixi la normativa i que més denúncies està imposant.En el cas de Ciutat Vella, quan aquests vehicles no tenen un ús personal només poden circular per dues rutes: des del Portal de la Pau per passeig Colom, passeig Isabel II, Marquès de l'Argentera i passeig de Circumval·lació, i per passeig de Picasso, de Lluís Companys, de Pujades i fins a l'avinguda Meridiana.La vigilància s'incrementa a l'estiu a Ciutat Vella, i es destinen sis patrulles de la Guàrdia Urbana al litoral, que entre altres tasques vigilen els MVP, i vuit agents cívics a la zona de la Barceloneta. Les sancions s'imposen al turista si se'l caça circulant per una ruta no autoritzada, i al conductor si el vehicle no està homologat per motius com tenir més potència de la permesa, i oscil·len entre els 100 euros la lleu i fins als 500 euros la molt greu.Pin ha subratllat que també s'han detectat irregularitats pel que fa a les condicions de treball dels conductors. "Molts bicitaxis s'ha vist també que no tenen ni contracte de treball", ha advertit, i ha detallat que la primera inspecció d'enguany es va tirar endavant després que uns treballadors d'una botiga que eren estudiants van denunciar que no tenien contracte. La restricció de circular per Ciutat Vella es va posar en marxa al front marítim l'estiu del 2016 . La mesura es va ampliar l'estiu de l'any passat i aquest 2018 s'aplica a tota la ciutat des de l'1 de juliol, quan ha entrat en vigor la modificació de l'Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)