Mor un home en caure des d'un mirador de 30 metres d'alçada al Ripollès

Un home ha mort aquest dilluns al migdia en caure per un barranc de 30 metres d'alçada al nucli urbà de la Roca, de Vilallonga de Ter, al Ripollès, tal com han confirmat els Bombers de la Generalitat. El cos de salvament ha rebut l'avís dels fets cap a tres quarts de dotze del migdia i ha enviat a la zona un helicòpter amb membres del Grup d'Actuacions Especials (Grae).Quan han arribat a l'indret han comprovat que l'home havia mort a conseqüència de la caiguda, i l'únic que s'ha pogut fer és recuperar el cos un cop ho ha autoritzat la comitiva judicial. Segons detallen els Bombers, la víctima és un veí de Cervera de 66 anys. Sembla que l'home s'havia acostat a un mirador de la zona i ha caigut per causes que es desconeixen. Un grup de ciclistes ha trobat la víctima i ha intentat reanimar-la, però sense èxit.

