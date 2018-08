Nova baixa a la selecció espanyola després de l'adeu de Piqué

David Silva, jugador del Manchester City, segueix els passos de Gerard Piqué i també abandona la selecció espanyola. Així doncs, juntament amb el central català, és el segon efectiu que perd oficialment Luis Enrique, el nou tècnic del combinat espanyol, en menys d'una setmana.El migcampista de l'equip de Pep Guardiola, de 32 anys d'edat, deixa la Roja després de més de 100 partits com a internacional i 33 gols amb la samarreta vermella. "Me'n vaig feliç per tot el que s'ha aconseguit. He viscut i he somiat amb un equip serà recordat sempre", ha expressat Silva a través d'un comunicat que ha fet córrer a les seves xarxes socials.

