El Bicing es queda sense patrocinador

El Bicing de Barcelona ha deixat de moment de tenir patrocinador, després que hagi acabat el contracte de quatre anys de Vodafone, si bé el nou contracte del servei preveu la possibilitat d'incorporar patrocini si l'Ajuntament així ho decideix , han informat fonts municipals. L'acord havia permès ingressar més d'un milió d'euros anual per al Bicing.El contracte de patrocini va acabar el 31 de març i la mateixa empresa va decidir no continuar, segons les mateixes fonts, amb el qual es posa fi de moment a la fórmula que el 2014 va impulsar el llavors alcalde, Xavier Trias, per reduir el cost del servei públic de bicicletes per a les arques públiques, ha informat aquest dilluns el diari Expansión en l'edició de paper.La retirada dels vinils del patrocinador ha estat gradual: immediatament es van treure de la web i de l'aplicació, i els de les bicicletes i estacions es retiren aprofitant tasques de manteniment, amb la previsió d'acabar aquest procés de substitució aquest estiu, segons les fonts de l'Ajuntament.

