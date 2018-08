Ciutadans adverteix que seguirà amb la campanya de retirada de símbols sobiranistes

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha advertit que el seu partit continuarà amb la campanya de retirada de símbols sobiranistes -els quals anomena símbols polítics-, com ara pancartes, estelades i llaços grocs en els espais públics dels municipis on "el Govern no fa res".



El partit liderat per Inés Arrimadas segueix amb la seva campanya #SonDeTodos, que ja ha patit diversos moments de tensió com el de l'Ajuntament de Reus. Tot i això, Carrizosa ha insistit que només intervindran en el cas que la seva petició de retirada sigui ignorada.

Així mateix, en roda de premsa aquest dilluns, ha assegurat que la seva formació es planteja denunciar l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, per prevaricació si fa una denúncia falsa, ja que aquest, després de la retirada per part de membres de Cs d'una pancarta a la façana del seu Ajuntament, va tornar a col·locar-la minuts després.

"Les façanes d'ajuntaments no tenen llibertat d'expressió, ni les papereres, ni els fanals", ha sentenciat Carrizosa, qui ha demanat que es compleixi amb la llei i ha assegurat que la retirada de simbologia per part d'algun veí és un acte de llibertat, ja que en cas contrari s'estan vulnerant els seus drets.

