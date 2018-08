«L'atemptat no et pot aturar»: La Rambla, un any després del 17-A

Alguns comerciants demanen deixar posar el focus en les conseqüències: "Aquestes coses només les senten de veritat els que van viure el moment"

"Hi ha gent que anirà a l'homenatge i n'hi ha que voldria que no es fes res", expliquen des de l'associació d'Amics de la Rambla

A la Rambla de Barcelona tot sembla fluir com sempre. Els turistes no donen treva a aquest emblemàtic indret, i els captadors de coffee shops –clubs cannàbics- i els venedors ambulants de vanos i pals selfie intenten fer el seu particular agost. A priori res fa pensar que tot just fa un any el passeig va patir un atemptat gihadista. Malgrat que l'únic record visible són els missatges de suport a les víctimes que encara romanen a l'escorça d'alguns arbres, a la Rambla ningú ha oblidat l'atac terrorista . El tenen present tant els barcelonins com els turistes, però són sobretot els comerciants els que hi pensen més sovint. A alguns ja els va bé parlar-ne per compartir els sentiments i mirar de pair-ho una mica millor, però molts reclamen passar pàgina."No es pot oblidar", assevera Rosa Vila, que passeja per la Rambla agafada de la mà de la seva parella. Han baixat de Manresa (Bages) a passar el dia a Barcelona. Confessa que només de posar el peu al passeig li ha vingut el record de l'atemptat. "Ho vam veure per la televisió i et queda que això va passar", relata. El mateix sent la Marianne, una turista de Boston (els Estats Units). "I tant que me'n recordo", admet, si bé en cap cas li ha fet replantejar-se el viatge. "No et pot aturar de viure", sosté. Als jubilats que s'asseuen a dalt de tot del passeig, a tocar de la plaça de Catalunya, també els ve a la memòria. Tot i això, en Rafa creu que s'ha recuperat "l'alegria" que caracteritza la Rambla i que li fa anar-hi cada dia. L'aniversari de l'atemptat és aquest divendres . En Rafa farà com sempre i mantindrà la rutina de tornar al passeig. Al mosaic de Miró les víctimes faran una ofrena floral i després la comitiva es desplaçarà a la plaça de Catalunya, on se celebrarà un acte de record amb música i sense parlaments oficials. La representació institucional l'encapçalarà el rei Felip VI. "Serà un dia especial", destaca en Rafa, que viu a prop del passeig, i continua: "Estaré aquí, hi haurà moviment". Pedro Vega, un altre jubilat que viu a tocar de la Boqueria, defensa que aquest 17-A "no passarà res", referint-se al rebuig que s'ha expressat des d'alguns àmbits, especialment vinculats amb l'independentisme, a l'assistència del rei.Per als comerciants que van presenciar l'atemptat, o que tenen víctimes entre els seus coneguts o ho són ells mateixos, no els resulta tan fàcil aquest aniversari del 17-A. Alguns demanen no parlar-ne i altres han agafat vacances aquests dies per no coincidir amb la commemoració. "La gent que hi era el dia de l'atemptat no treballarà el divendres", afirmen en un del quiosc. Va ser un dels espais que es va veure més afectats per l'entrada a la Rambla de la furgoneta que conduïa Younes Abouyaaqoub, que va atropellar desenes de persones. En un comerç de roba, una de les treballadores que també va ser-hi el dia de l'atac i va estar hores sense poder tornar a casa tampoc treballarà aquest divendres.La Montserrat, que és la responsable de l'establiment, demana que es deixi de posar el focus en les conseqüències de l'atemptat. "Aquestes coses només les senten de veritat els que van viure el moment", reivindica, i demana "deixar-ho com un fet que va passar i prou". En canvi, hi ha qui creu que és millor parlar-ne malgrat que encara en pateixi els efectes. "A mi em va bé explicar-ho", afirma la Tanit, que treballa a la Rambla per oferir als visitants bitllets per a una de les companyies de bus turístic de la ciutat. Ella va presenciar l'atemptat i va estar sis hores tancada en un comerç a l'espera que la policia els deixés marxar a casa.La Tanit ha estat tots aquests mesos de baixa i no s'ha reincorporat a la feina fins fa dues setmanes. Hi ha tornat per decisió pròpia malgrat que encara té els símptomes de l'ansietat que pateix derivada d'aquelles vivències, però creu que ja era "massa temps" estant de baixa. Confessa que el que li costa més és dirigir-se cap a la Rambla, però un cop hi és i es posa a treballar ho porta més bé, ja que té la ment ocupada. La Tanit també exemplifica la manca d'acompanyament institucional que uneix les víctimes del 17-A davant el Ministeri de l'Interior i les dificultats per ser reconegudes com a tal."Fins fa un mes no m'havia assabentat que es podia fer", ressalta. Ha estat gràcies a la Unitat d'Atenció i Valoració als Afectats pel Terrorisme (UAVAT), que es va crear fa uns mesos davant la manca de suport d'Interior . La UAVAT la va trucar per advertir-li que cal iniciar els tràmits abans que es compleixi un any de l'atemptat i fa uns dies que ha presentat la corresponent denúncia per activar el procés. Robert Manrique, que és víctima de l'atemptat d'Hipercor que va perpetrar ETA i assessora la UAVAT, l'ha acompanyat i la va posar sobre la pista de la manca de suport d'Interior. "T'has de llegir el BOE", li va etzibar Manrique tirant d'ironia.Ella preveu treballar aquest divendres, però no tothom ho porta bé. Una venedora d'una antiga ocelleria de la Rambla reconvertida ara en una parada de menjar per a turistes preferiria no haver-ho de fer. Se li posen els pèls de punta només de pensar-hi. Per part de l'associació d'Amics de la Rambla, que agrupa veïns i comerciants, remarquen que no hi ha una sola postura sobre aquest 17-A. "Hi ha gent que anirà a l'homenatge i hi ha gent que voldria que no es fes res", corrobora el gerent de l'entitat, Xavi Masip, que participarà amb altres membres de la junta a l'acte de record. També demana que "ningú aprofiti per fer cap reivindicació" aquest divendres, i tothom es limiti a tenir un gest amb les víctimes. Per la seva banda, els comerciants de la Boqueria llançaran globus amb missatges d'amor.

