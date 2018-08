Torra surt en defensa de Torrent després de la denúncia de Cs

En el Parlament de Catalunya parlem. I discutim. I votem. De tot. És aquí on rau la sobirania del poble de Catalunya. Gràcies President @rogertorrent VP @josepcosta @ECampdepadros @adrianadelgadoh. Al vostre costat pel que calgui. I endavant, sempre endavant. https://t.co/ZKT7QShL64 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 13 d’agost de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut expressar un missatge de suport cap al president del Parlament, Roger Torrent, després de la querella presentada per Ciutadan s arran de la tramitació de la moció de reafirmació de la República aprovada a principis de juliol . "Al Parlament hi parlem. I discutim. I votem. De tot. És aquí on rau la sobirania del poble de Catalunya", ha destacat Torra a través de Twitter.El dirigent de Junts per Catalunya també ha expressat el seu suport cap a Josep Costa -vicepresident primer-, Eusebi Campdepadrós -secretari primer- i Adriana Delgado -secretària quarta-, que també estan inclosos en la querella presentada per Ciutadans davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCJ.

