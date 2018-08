El commovedor missatge de Shakira a Piqué després de deixar la selecció espanyola

Gerard Piqué posa punt i final a la seva etapa amb la selecció espanyola. El central del Barça ho va confirmar aquest dissabte en roda de premsa, tancant la porta a les especulacions que apuntaven a un hipotètic canvi d'opinió després de l'arribada de Luís Enrique a la banqueta del combinat espanyol. "Vaig parlar amb Luís Enrique fa dues setmanes i li vaig explicar que al decisió estava presa i era molt meditada", va explicar, deixant clar que "no hi haurà marxa enrere".El central blaugrana va rebre moltes crítiques a través de les xarxes socials, tot i que no van faltar els missatges de suport. Un dels més emotius el va escriure la cantant (i parella sentimental) Shakira. "Amor, acaba una etapa que sempre guardarem en el cor. Un dels moments més feliços de la meva vida també ha sigut veure't guanyar el 2010 amb la selecció i celebrar amb Espanya, campions", ha publicat l'artista a les seves xarxes socials.Piqué ja va anunciar que deixaria la selecció després del Mundial de Rússia fa uns mesos. Va explicar aleshores que havia viscut una etapa sensacional amb el combinat espanyol. De fet, amb aquesta generació de futbolistes, la selecció espanyola ha aconseguit els millors resultats de la seva història, que van culminar amb la consecució, l'any 2010, del Mundial de Sud-àfrica.

