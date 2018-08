​Taxistes de Barcelona convoquen una marxa i una ofrena floral en record del 17-A

Empieza una semana de sentimientos encontrados, el recuerdo de las víctimas, la rabia y impotencia de la sin razón y el orgullo de los héroes anónimos #NoTenimPor #Barcelona 17A 17:00 Ramblas, Homenaje a los que no están y a los que estuvieron.



Cartel oficial #17AnoTenimPor pic.twitter.com/UWzlyBnyBQ — Elite Taxi Bcn #1Vtc30Taxis (@Elite_TaxiBcn) 12 d’agost de 2018

Les associacions que agrupen els taxistes de Barcelona han convocat aquest divendres una marxa i una ofrena floral a la Rambla de la capital catalana per recordar l'aniversari de l'atemptat, han informat aquest dilluns en un comunicat. Els taxistes es concentraran amb els taxis a les 16.00 hores a les Torres Venecianes, a tocar de la plaça d'Espanya, i es dirigiran a la Rambla, on ocuparan el carril de baixada i el de pujada, i preveuen arribar-hi a les 17.00 h.Allà faran una ofrena floral i llegiran un manifest "dedicat a les víctimes i a aquells herois anònims" que van oferir la seva ajuda i dels quals han manifestat que se'n senten orgullosos. "És molt difícil contenir la ràbia i les llàgrimes quan recordem aquells moments tan durs, però també ens omple d'orgull com persones anònimes es van convertir en herois ajudant i reaccionant sense por de res ni ningú", han destacat.A la iniciativa donen suport Élite Taxi, Associació de Taxistes Pakistanesos de Catalunya (Pak Taxi), Agrupació Taxi Companys (ATC), Anget Taxi, el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) i l'Associació de Taxistes Llatins Units (TLU). Les mateixes entitats són les que a principis de mes van mantenir més d'una setmana de vaga per exigir que es freni l'expansió dels cotxes de lloguer amb conductor (VTC) d'empreses com Uber i Cabify.

