Sánchez rebutja acollir l'Aquarius: «No som el port més segur»

El govern de Pedro Sánchez ha rebutjat acollir el vaixell Aquarius a Espanya perquè considera "que no són el port més segur". Segons fonts oficials de La Moncloa citades per El País , l'executiu socialista considera que la situació d'ara no és la mateixa que els va portar abans a oferir Espanya com a port d'acollida.A més, asseguren que no és "el port més segur" perquè no és el port més proper segons el dret internacional, explica el diari madrileny.El vaixell Aquarius va reclamar aquest diumenge a la Unió Europea (UE) un port "segur i proper" per desembarcar els 141 migrants que porta a bord, rescatats el passat divendres en dues operacions en aigües internacionals davant les costes de Líbia.Metges Sense Fronteres (MSF) i SOS Mediterranée han interpel·lat directament els governs europeus per tal que atorguin "un port segur i el més pròxim possible, d'acord amb el Dret Marítim Internacional, on poder desembarcar aquestes persones rescatades"."D'aquesta forma l'Aquarius podrà seguir brindant una assistència humanitària que es requereix amb urgència", han puntualitzat les dues ONG, que asseguren haver contactat sense èxit amb les autoritats competents, inclosos el centre de coordinació de rescat marítim (RCC) italià, maltès i tunisià així com el Centre Conjunt de Coordinació de Rescats libi (JRCC). Més del 70% dels 141 migrants salvats per l'Aquarius són originaris de Somàlia i Eritrea, i hi ha fins a 67 menors no acompanyats.L'Ajuntament de Barcelona ha tornat a fer un pas endavant i ha ofert el port de Barcelona per acollir el vaixell Aquarius després de rescatar 141 persones, 67 d'elles menors d'edat.Així ho ha afirmat aquest dilluns la tinent d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, en roda de premsa, on ha volgut ressaltar que la ciutat sempre està compromesa amb la vida, i acollir és parlar de defensar el dret a la vida, segons ella. A més, la tinent d'alcalde ha lamentat que a Europa s'està produint un auge de l'extrema dreta i de moviments que estan posant en perill els fonaments dels Drets Humans.Ha sostingut que els migrants han de comptar amb permisos de feina temporals i, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio , ha demanat al govern de Pedro Sánchez que els autoritzi, perquè no es pot donar la "benvinguda a vaixells" i després condemnar els que arriben a l'economia submergida.L'Aquarius, que va desembarcar a València durant el juny més de 600 immigrants quan Itàlia i Malta li van tancar els seus ports, demana de nou un port segur per desembarcar.

