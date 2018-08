Puigdemont emula Torra i prepara la seva pròpia ratafia a Waterloo

Molt agraïts d'acompanyar al MHP @KRLS a fer la seva ratafia segons la recepta del seu avi pastisser Francesc Puigdemont i Padrosa (1902-1958) originària del segle XIX de Can Bisbe i que conté com a ingredient singular "xocolata bona" (cacao). pic.twitter.com/j3K02wQQ3j

He vist el MHP @KRLS fort i serè, conscient de la trascendència del moment, i amb l’esperit i ànims per treballar amb els consellers a #Waterloo i el @govern @QuimTorraiPla per fer realitat la #RepúblicaCatalana @Conf_Ratafia pic.twitter.com/yV35R5Isn9