​Barcelona obre a les casernes de Sant Andreu un parc amb fonts per jugar-hi

L'Ajuntament de Barcelona ha obert la primera fase del nou parc Antoni Santiburcio, de 12.000 metres quadrats a la zona nord de les casernes de Sant Andreu, i que inclou una àrea de fonts a terra per refrescar-se i jugar, ha anunciat aquest dilluns la regidora del districte de Sant Andreu i alcaldessa accidental, Laia Ortiz.Aquesta primera fase del parc, situat entre els carrers Gran de Sant Andreu, Palomar, Torras i Bages i Santa Coloma, ha suposat una inversió de 3,2 milions d'euros, i creixerà fins als 22.000 metres quadrats quan acabin la segona i la tercera fase, ha assenyalat Ortiz en roda de premsa.Les fonts actuen com a zona de joc i disposen de 234 sortidors situats a terra, que empenyen l'aigua cap amunt a diferents potències, per la qual cosa els raigs d'aigua canvien d'alçada, cosa que es controla de manera telemàtica des del centre de control de Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA).Ortiz ha destacat que el parc contribueix a guanyar espai verd i que les fonts són un "refugi d'aigua" per combatre la calor i l'augment de temperatures pel canvi climàtic, com planteja el Pla Clima de Barcelona.Són les primeres fonts pensades expressament per al bany i amb aigua tractada emmarcades en el Pla Clima i, a més, compten amb enllumenat led a cada sortidor, la qual cosa permet oferir coreografies de llum i aigua jugant amb els colors i l'alçada dels raigs d'aigua en determinats horaris.La segona fase del parc, per la qual s'està preparant la licitació de les obres, incorporarà zones de jocs infantils i tindrà un pressupost de 2,5 milions d'euros. Les obres que previsiblement començaran el primer semestre del 2019 en 6.000 metres quadrats més.Ortiz ha destacat que aquests avenços evidencien que segueixen en marxa les obres per urbanitzar i desenvolupar el pla d'equipaments de la zona de les casernes de Sant Andreu, que inclourà habitatges i un casal de joves, entre altres instal·lacions.

