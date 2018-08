Querella penal de Cs contra Torrent per la moció que defensa fer efectiva la República

Ciutadans ha denunciat el president del Parlament, Roger Torrent, davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arran de la tramitació de la moció de la CUP -finalment pactada amb Junts per Catalunya i ERC- que es reafirma en la voluntat de "fer efectiva" la República . Així ho ha anunciat aquest dilluns el portaveu parlamentari de la formació, Carlos Carrizosa, en una roda de premsa a Barcelona.La querella, presentada divendres, també està dirigida cap a Eusebi Campdepadrós i Josep Costa, membres de la mesa de JxCat, i cap a Adriana Delgado, d'ERC i també integrant de l'òrgan rector de la cambra. La denúncia s'ha presentat per un presumpte delicte de "prevaricació", segons ha puntualitzat Carrizosa.El dirigent de Ciutadans ha explicat que presenten ara la querella perquè estaven esperant que fos el govern espanyol qui prengués mesures, i ha lamentat la "inacció" del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. "Li demanem que no miri a un altre costat pel fet de ser ostatge dels independentistes", ha apuntat Carrizosa.La moció aprovada al Parlament va ser recorreguda al Tribunal Constitucional (TC) per part del govern espanyol només un dia després de ser aprovada . La portaveu de l'executiu de Sánchez, Isabel Celaá, va dir en la roda de premsa posterior al consell de ministres que la impugnació es fa "en defensa de la Constitució i de l'Estatut de Catalunya"."El govern [espanyol] representa l'Estat i no hi ha hagut cap dubte en relació a la moció, que vulnera també l'Estatut de Catalunya. Per tant, el govern impugna aquesta moció", va argumentar. La decisió contrastava -i contrasta- amb les reiterades manifestacions del govern socialista d'abandonar la via de la judicialització i vehicular a través de la política la gestió de la qüestió catalana.

