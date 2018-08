Cs «enllesteix» la candidatura de Valls per a les municipals de Barcelona

Ciutadans està "enllestint" una candidatura a l'Ajuntament de Barcelona encapçalada per l'exprimer ministre de França Manuel Valls de cara a les eleccions municipals del 2019. Així ho ha afirmat en declaracions a Europa Press el president del partit, Albert Rivera, que ha precisat que la societat civil estarà "molt present" en la llista."Si som generosos i intel·ligents, es pot sumar molta gent que ni tan sols estigui en la vida política", de manera que sigui "un projecte de la societat civil, no només de partits, amb una visió molt àmplia per transformar Barcelona", ha manifestat Rivera.Va ser el mateix Valls qui, el passat 20 d'abril, va afirmar que Ciutadans li havia proposat aspirar a liderar el projecte i que s'ho pensaria, temps després que Rivera va confirmar que havien iniciat els contactes amb aquesta finalitat. "Estem enllestint aquesta candidatura per guanyar al separatisme i a (l'alcaldessa de Barcelona, Ada) Colau a Barcelona" i "en poques setmanes, a la tornada d'agost, podrem concretar això", ha declarat Rivera.El líder de la formació taronja ha considerat que la suma de la força d'un candidat com Valls i la del partit que va guanyar els últims comicis autonòmics a Catalunya podrà donar lloc a una opció "molt atractiva i molt transversal per a la societat". L'objectiu, ha indicat, és que Barcelona, "en comptes d'estar en mans del separatisme, pugui estar en la via constitucionalista".

