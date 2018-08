L'ANC no assistirà a l'homenatge del 17-A a Barcelona per la presència del rei

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) no assistirà als actes oficials de commemoració dels atemptats del 17-A a Barcelona. Així ho ha decidit l'entitat, que ha mostrat la seva postura amb el rebuig de la seva presidenta, Elisenda Paluzie, a la invitació per anar a l'homenatge a les víctimes que li havia fet arribar l'alcaldessa, Ada Colau.Fonts de l'ANC així ho han confirmat a l'ACN, tot afegint que el motiu de l'absència de Paluzie i de tota l'Assemblea com a organització respon únicament a no voler coincidir amb el rei Felip VI . I és que l'entitat ha decidit no acudir a cap acte on el monarca assisteixi.Per compensar aquesta decisió, l'ANC assegura que centrarà part de l'acte que ha convocat junt a Òmnium durant la tarda del dia 17 a la presó de Lledoners en homenatjar a les víctimes dels atemptats, i no només en el reconeixement de la feina feta per part dels serveis públics, dels Mossos i de l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, ara tancat en aquell centre penitenciari pel cas de l'1-O.

