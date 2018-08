Forn tampoc vol homenatges en el primer aniversari dels atemptats

Joaquim Forn, exconseller d'Interior tancat a la presó de Lledoners, no vol homenatges en el primer aniversari dels atemptats gihadistes a Barcelona i a Cambrils. Així ho ha indicat la seva dona, Laura Masvidal, en una entrevista a RAC1 aquest dilluns. "És molt conscient que l'homenatge és a les víctimes. És el que ha de ser. Des de dins farà el seu acte de record i ja està. Ho vol separar molt del tema polític", ha apuntat Masvidal. L'ANC i Òmnium han convocat divendres una concentració a Lledoners per homenatjar el conseller Aquest dissabte, els Mossos van fer saber a través d'un comunicat que el major del cos -ara en tasques administratives-, Josep Lluís Trapero, reclamava no ser protagonista de cap homenatge per la seva tasca al capdavant de l'operatiu que va desarticular la cèl·lula gihadista responsable dels atemptats. La dona del conseller, en tot cas, ha demanat anar a la manifestació en el lloc que correspondria al dirigent del PDECat.Masvidal ha explicat la manera com Forn està vivint una data tan assenyalada des de la presó: "D'una banda, dolor, perquè va ser una de les pitjors crisis que pot afrontar un responsable d'Interior i un cop molt dur a la nostra societat com qualsevol atac terrorista; de l'altra, una perplexitat molt gran" pel fet de ser a Lledoners, ha recalcat.Preguntada sobre si Forn tornaria a ser conseller, la seva dona ha indicat que sí. er ell va ser un honor agafar la responsabilitat. "L'atemptat va ser una crisi duríssima, ho va passar molt malament, va ser molt dolorós. Però ell va poder veure com responia el cos, i el reconeixement i la resposta de la gent. Va ser un honor, també", ha apuntat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)