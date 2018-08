Els cinc consells dels Mossos per evitar accidents de trànsit

Els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit (SCT) estan en alerta després d'un cap de setmana negre en accidents de trànsit, a més d'augmentar el nombre de morts a les carreteres catalanes un 42% respecte del 2017 Aquest matí han elevat a 11 la xifra de morts a les carreteres des de la setmana passada els quals se sumen a les més de 112 persones que han perdut la vida en accidents des que va començar l'any.Segons els Mossos, l'excés de velocitat, les distraccions i l'alcohol són les causes principals dels accidents de trànsit. A més, també assenyalen que hi continua havent conductors i passatgers que no es posen el cinturó de seguretat, una imprudència molt perillosa."Encara que ens sembli increïble, perquè pujar a un vehicle sense cinturó seria l'equivalent a tirar-se des d'un avió sense paracaigudes, a nosaltres això ens sorprèn molt", ha explicat un agent en declaracions a TV3.Aquests són els cinc consells dels Mossos per prevenir accidents de trànsit:

