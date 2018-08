Arrimadas sosté que el sobiranisme aprofitarà el 17-A per «insultar» el rei

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha vaticinat que l'independentisme intentarà boicotejar la presència del rei Felip VI en els actes de l'aniversari de l'atemptat de l'17 d'agost de Barcelona i Cambrils , i ha lamentat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "sigui l'únic que no ho vegi".En una entrevista a la COPE, Arrimadas ha afirmat que els partits independentistes i el Govern "van a aprofitar l'ocasió per intentar desacreditar i insultar al Rei". Ha aprofitat, a banda, per criticar que Sánchez acudeixi als actes de l'aniversari de l'atemptat "com un convidat més", de manera que "renunciï" a ser president de Catalunya".La cap de l'oposició ha insistit que, al seu parer, Sánchez "mira cap a un altre costat" davant l'independentisme i ha alertat que "el nacionalisme avança quan veu debilitat" en l'executiu de l'Estat, com considera que està passant actualment.En aquest sentit, Arrimadas ha assegurat que els independentistes "estan molt encoratjats" des que Sánchez va arribar a la Moncloa i l'ha acusat de desprotegir als catalans que no són independentistes."Això del rei és molt visible, però és que hi ha milions de catalans que ens sentim abandonats pel Govern", ha afirmat, i ha reclamat un acord entre partits constitucionalistes com el que hi va haver amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

