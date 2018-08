Kilian Jornet esdevé l'únic atleta que ha guanyat sis vegades la Sierre-Zinal

Jornet, a la dreta, aplaudeix l'arribada de Rob Simpson, que ha fet segon a la cursa. Foto: Martina Valmassoy/Salomon.

"Ha estat una gran carrera. Sempre és especial córrer la Sierre-Zinal. Hem sortit amb un grup de corredors davant i després hem estat junts amb Rob lluitant durant bona part de la cursa, fins que a la part final he pogut obrir un forat. Sierre Zinal no et proporciona descansos i has d'estar donant el 100% durant tota la cursa. Molt feliç per la meva sisena victòria aquí, i ara a recuperar bé per a les carreres que vénen. Gràcies a tota la gent que ha estat animant durant tot el recorregut i als que han seguit la carrera en línia", ha comentat Jornet just després de finalitzar la mítica cursa helvètica.Kilian Jornet ha tornat, doncs, amb victòria a la tercera parada de les Golden Trail Series: Sierre-Zinal. Dues setmanes després de guanyar la Comapedrosa Skyrace a Andorra, Jornet ha tornat a la competició amb una victòria en la prova suïssa.De bon principi, Jornet ha corregut al costat del grup de capçalera, del qual s'ha escapat a l'equador de la cursa al costat de Rob Simpson,i ha travessat la línia de meta en solitari a Zinal amb mes d'1' 30'' d'avantatge sobre Simpson.Jornet esdevé, així, l'únic atleta a conquerir la mítica prova suïssa en sis ocasions després de guanyar les edicions de 2009, 2010, 2014, 2015 i 2017. Fins ara compartia amb Pau Vigil l'honor de ser els únics atletes amb 5 corones. Aquest diumenge Jornet ha aconseguit la sisena.La propera competició de Jornet serà a Kima (Itàlia) el pròxim 26 d'agost, una cursa amb 52 km i 4.200 m de desnivell positiu.

