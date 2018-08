Álvarez (UGT) nega que el referèndum sigui una prioritat per a Catalunya

El secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, ha afirmat aquest dilluns que "no ajuda a generar un millor clima a Catalunya" que hi hagi dirigents independentistes a la presó preventiva perquè considera que "poden esperar el judici a casa". Així ho ha expressat en declaracions a Onda Cero en les quals, tot i això, ha assegurat que la convocatòria d'una consulta sobre el futur polític del país "no pot ser una prioritat" a Catalunya."Tothom ha de respondre davant la llei, però ara la qüestió no és si respon o no. La qüestió és si es fa a la presó o no. En el nostre país la majoria dels judicis que s'han fet per qüestions molt greus no s'han fet amb les persones en presó preventiva ", ha subratllat el líder sindical.La UGT va celebrar aquest diumenge 130 anys d'història des fundació amb un acte commemoratiu a Barcelona amb el qual va donar pas a un cicle d'activitats que es perllongarà fins a setembre de 2019 i que inclourà exposicions itinerants, cicles de conferències, debats, cursos, teatre, cinema o música.

