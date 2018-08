El govern de Colau celebra que l'ANC i Òmnium no organitzin protestes contra el rei el 17-A

L'alcaldessa accidental i tinenta de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, ha celebrat la decisió de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural de no impulsar protestes contra la presència del rei Felip VI als actes institucionals que commemoraran el primer aniversari dels atemptats dels 17-A.En una entrevista a Catalunya Ràdio, Ortiz ha apel·lat a la "responsabilitat" dels presents als actes institucionals a qui ha demanat "un sentit de dol i d'acompanyament a les víctimes" tot recordant que "crits que no tenien res a veure" amb el motiu de la manifestació posterior a l'atemptat van provocar "patiment" als afectats directes.Segons la regidora de Barcelona en Comú, "hi ha molts dies per fer política però l'homenatge del 17-A no és el moment". Pel que fa als preparatius tècnics de la commemoració, Ortiz ha explicat que "tot està a punt" per un acte obert a tothom, on "els protagonistes seran les víctimes" i que, per això, no comptarà amb parlaments institucionals. "Massa sovint hem vist com s'ha polititzat aquests tipus d'actes", ha retret Ortiz, que ha assegurat que el del dia 17 d'agost serà "un acte de record estricte".D'altra banda, l'alcaldessa accidental ha fet una picada d'ullet als grups progressistes que formen el consistori barceloní i ha ofert "mà estesa" al PSC, ERC i la CUP de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. "Sempre he pensat que Barcelona té una ànima d'esquerres", ha dit Ortiz abans d'apuntar que el seu partit continuarà treballant perquè els comicis desemboquin en pactes amb els republicans i els socialistes."Hauria de ser més fàcil que les esquerres es posin d'acord", ha lamentat Ortiz, tot recordant les intervencions "demagògiques", diu, dels grups a la comissió de seguretat extraordinària que va reprovar la gestió municipal en civisme i seguretat Quan queden vuit mesos de tornar a passar per les urnes, la regidora de Barcelona en Comú ha previst que la campanya serà "dura" perquè capitalitzarà el malestar dels lobbies econòmics pel "canvi de prioritats" en matèria d'habitatge i regulació del turisme que ha efectuat l'executiu presidit per Ada Colau. "La campanya serà molt més que una campanya: serà una batalla contra un model de ciutat", ha reblat.

