Anellen 400 polls de flamenc al Parc Natural del Delta de L'Ebre per fer-ne el seguiment

Unes 250 persones han participat aquest diumenge en l'anellament de 400 polls de flamenc nascuts a la Punta de la Banya, al municipi de Sant Carles de la Ràpita, dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre, segons ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquesta jornada s'organitza des de fa 11 anys per a facilitar el seguiment i control biològic de la població de l'espècie, que a Catalunya només es reprodueix en aquest espai.Entre els participants hi havia el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, tècnics, anelladors i voluntaris del parc, representants d'ajuntaments, entitats i col·lectius implicats en els òrgans rectors del parc, com pescadors, caçadors, agricultors i comunitats de regants. Calvet ha destacat que l'anellament permetrà "entendre de quina manera podem ajudar a preservar aquesta espècie".L'anellament dels 400 polls de flamenc permet la identificació individual de cada exemplar i contribueix al coneixement de la seva biologia i ecologia per donar suport a diferents projectes científics, divulgatius i de sensibilització sobre la població dels flamencs de la Mediterrània occidental i promoure més activament la seva conservació.El Parc Natural del Delta de l'Ebre és un dels pocs indrets de la Mediterrània on el flamenc es reprodueïx de manera regular. Ho fa des del 1992, i fins al moment, ho ha aconseguit en 24 ocasions.Des del 2004, el parc ha anellat 3.570 exemplars de flamenc, sense comptar els 400 d'aquest diumenge, que han estat observats en un total de 14 països, com ara França (36%), Espanya (21%) i Itàlia (19%), encara que també s'han registrat observacions a indrets més llunyans com Mauritània, Senegal, Montenegro i Turquia.Durant el 2018 el recompte d'exemplars al Delta ha ascendit a 2.176 parelles nidificants, que s'han reproduït des de finals d'abril. La xifra se situa per sobre de la mitjana des que esta au es va establir a les salines de la Trinitat, el 1992, però per sota del 2017, quan es van comptabilitzar 2.711 parelles. Dels nius d'aquestes 2.176 parelles de flamencs d'enguany han nascut 1.545 polls.

