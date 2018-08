Els bombers donen per extingit l'incendi de Llutxent després de cremar més de 3.000 hectàrees

El Consorci de Bombers de València ha donat per extingit a les vuit del vespre d'aquest diumenge l'incendi de Llutxent , que va començar dilluns a la Vall d'Albaida, al País Valencià, segons ha informat el Servei d'Emergències de la Generalitat Valenciana.El foc ha cremat més de 3.000 hectàrees dels municipis de Llutxent, Gandia, Pinet, Ador, Barx i Quatretonda i ha calcinat una quarantena de cases i ha obligat a desallotjar unes 2.600 persones. El foc es va donar per controlat divendres . Els treballs per extingir definitivament l'incendi s'han mantingut fins aquest diumenge. El foc es va originar per un llamp a les tres de la tarda del sis d'agost i es calcula que ha afectat un total de 3.270 hectàrees.

