Pedro Sánchez felicita el Barça

El Futbol Club Barcelona ha guanyat la Supercopa d'Espanya i s'ha emportat el primer títol de la temporada després d'un partit molt igualat davant el Sevilla FC, entrenat per Pablo Machín (exentrenador del Girona) aquesta nit a Tánger, seu excepcional d'aquesta edició del supertítol espanyol. Els culers s'han imposat per 1-2. Un dels primers en felicitar el Barça ha estat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Un fet que contrasta amb el seu predecessor en el càrrec, Mariano Rajoy , que sempre es va “oblidar” de felicitar els culers quan guanyaven algun títol, a diferència del que feia amb altre equips, com el Reial Madrid."Felicidades, Fútbol Club Barcelona por este nuevo título! Enhorabuena por vuestra 13º Supercopa de España. Tensión casi hasta el último minuto", ha escrit Sánchez al seu Twitter.

