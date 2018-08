Setmana tràgica a les carreteres catalanes, amb onze morts

El balanç de morts d'aquest diumenge a les carreteres catalanes ha estat molt per sobre d'accidents puntuals que es produeixen en caps de setmana atapeïts, pel que fa al transit. Dos accidents multiples han provocat quatre morts i sis ferits en total. També s'han produït diversos xocs amb ferits de gravetat.Els sinistres han elevat a nou la xifra de víctimes durant la setmana passada, que ha estat una de les més tràgiques dels últims temps.Dilluns, un home de 69 anys i veí de Manresa (el Bages) va morir en un accident a l’Eix Transversal, la C-25, a Espinelves (Osona) , en sortir el vehicle de la via mentre circulava en sentit Girona. El dimarts, v a morir el conductor d'una furgoneta en xoc frontal contra un camió a l'N-340 a Alcanar (el Montsià) Dijous hi va haver dos accidents mortals. El conductor d'un camió va morir després de sortir de la carretera mentre circulava per l'AP-7, a l'alçada de Freginals (Montsià) , per causes que encara s'investiguen. I a Aldover (el Baix Ebre) també va morir un home en perdre el control del cotxe en una carretera secundària.I aquest cap de setmana, la línia ha estat la mateixa.Com a conseqüència de l'impacte han mort tres dels ocupants del vehicle. Es tracta del conductor, T. M. S., un noi de 24 anys; el passatger davanter, R. M. S., un noi de 30 anys; i la passatgera posterior, E. F. P., una noia de 23 anys, que ha estat localitzada fora del cotxe i no portava el cinturó de seguretat cordat en el moment de l'accident.A més, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues persones més han resultat ferides. Es tracta de dos menors de 16 anys i el seu estat és estable però greu, segons fonts de l'Hospital Arnau de Vilanova. Ara es troben ingressats a l'UVI.Aproximadament a les sis de la tarda, u n xoc múltiple entre tres turismes ha provocat un mort i quatre persones ferides , totes tres traslladades a l'hospital (un al Parc Taulí de Sabadell i els altres tres a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida).L'home mort era el conductor d'un dels vehicles. Els Mossos encara s'estan investigant les causes de l'accident.

