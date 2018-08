Un mort i quatre ferits en un accident a la C-14 a Bassella, a l'Alt Urgell

El conductor d'un turisme ha mort en un accident a la C-14, al punt quilomètric 135, al terme municipal de Bassella, a l'Alt Urgell. Per causes que s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió entre tres turismes i com a conseqüència de l'impacte, n'ha resultat mort el conductor d'un dels vehicles. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 18.01 h.Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), quatre persones més han resultat ferides, una ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i tres més a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.Arran de la incidència, s'han mobilitzat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos helicòpters i dues ambulàncies del SEM. La C-14 està tallada a Bassella en tots dos sentits.

