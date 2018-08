VÍDEO TeleSur emetrà un documental sobre el relat de la violència en el procés a 7 països llatinoamericans

El próximo sábado 18 publicamos en @teleSURtv un reportaje sobre cómo, en la judicialización del proceso, se construyeron los tipos penales basados en un relato de violencia. Con @DavidBondia @estherveraARA @CampsCalvet @jordiborras y Eulogi Broto. #relatodeloinexistente pic.twitter.com/2kUSZhM5oA — Joan Ortiz i Serra (@JoanteleSUR) 12 d’agost de 2018

Una cadena llatinoamericana, TeleSur, emetrà el pròxim 18 d'agost un documental sobre els fets de l'1-O i com en conseqüència s'ha creat un relat violent per aguantar el processament penal contra els líders, el moviment i els partits independentistes.El documental compta amb diversos testimonis catalans, tant periodistes, polítics com personalitats civils. Això sí, la carn a la graella la posen les imatges de les càrregues policials de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.TeleSur emetrà el documental en set països llatinoamericans a través de la seva cadena Internacional, ja que la mateixa cadena està regentada per cinc governs (Cuba, Bolívia, Veneçuela, Uruguai i Nicaragua), amb una cobertura a gairebé tots els països del continent més de parla hispana.

