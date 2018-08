Ter Stegen i Dembélé empenyen el Barça cap al primer títol de la temporada (1-2)

El Futbol Club Barcelona ha guanyat la Supercopa d'Espanya i s'ha emportat el primer títol de la temporada després d'un partit molt igualat davant el Sevilla FC, entrenat per Pablo Machín (exentrenador del Girona) aquesta nit a Tánger, seu excepcional d'aquesta edició del supertítol espanyol.Amb gol inicial de Piqué i un golàs des de fora de l'àrea de Dembélé han acabat consolidant la remuntada del Barça per endur-se la primera Supercopa moderna que es juga a partit únic i en un camp fora d'Espanya.Els primers minuts han estat dominats a plaer pel Barça, amb un Messi despert des del minut u. Tot i això, un contraatac del Sevilla ha marejat la defensa blaugrana com una baldufa i Sarabia ha marcat el primer gol el minut 8. El Barça ha tornat a l'ofensiva, amb el capità Leo Messi molt agut en les passades però l'equip ha errat ocasions, encara que el Sevilla tambe n'ha tingut un parell.Al minut 41 però, Messi ha llençat una falta entre la barrera sevillana, que ha topat amb el pal llarg de la porteria de Vaclík, que li ha rebotat al cap i Piqué ha aprofitat el rebot per marcar. Així doncs, empat al descans.A la mitja part, Rakitic ha substituït Rafinha. El Barça ha retingut la pilota que el seu rival, encara que ha concedit certes ocasions al Sevilla, que no ha sabut quallar-ne cap, encara que la jugada d'atac més llarga ha estat just després del canvi d'Arthur, al minut 53, per Coutinho.El ritme del partit s'ha anat escalfant, amb contraatacs molt ràpids del club andalús. En aquesta línia, després d'un contracop, el Sevilla ha llençat un corner i ha enviat la pilota al travesser. Dembéléha desaprofitat una ocasió clarísima, enviant la pilota al pit del porter. Un parell de xuts del conjunt blanc han avisat a Ter Stegen. El Barça ha desaprofitat una triple ocassió el minut 77.Un minut després Dembélé ha connectat una gardela des de fora l'àrea, avançant l'equip blaugrana. A falta de cinc minuts per acabar el temps reglamentari, Arturo Vidal ha substituit el francès per estrenar-se amb la samarreta del Barça. El minut crític ha arribat al minut 89 quan Ter Stegen ha provocat un penal. Tot i això, el porter alemany ha aguantat la respiració i ha aturat el xut de Ben Yedder sense problemes, salvant l'equip.Els onze inicials dels dos equips han estat, pel que fa al Barça, amb Ter Stegen a la porteria, defensa de quatre amb Semedo, Alba, Piqué, Lenglet, el migcamp amb Busquets, Arthur, Rafinha, i a l'atac, Dembelé, Messi i Suárez.Per la seva banda, el Sevilla ha sortit amb el porter titular Vaclík; defensa de tres homes amb Kjaer, Mercado i Sergi Gómez; quatre homes al centre del camp, Jesús Navas, Roque Mesa, Banega, Escudero; i a l'atac, Sarabia, Muriel i Vázquez.El club blaugrana arribava al partit amb totes les incorporacions del mercat d'estiu: Arthur i Lenglet (que han començat com a titulars), Malcom i Arturo Vidal. També ha gaudit de la final el nou tècnic del Sevilla, Pablo Machín, qui s'estrenava en un partit d'alta volada com aquest.

