L'Aquarius reclama a la UE un port «segur i proper» per desembarcar 141 migrants rescatats

El vaixell Aquarius ha reclamat aquest diumenge a la Unió Europea (UE) un port "segur i proper" per desembarcar els 141 migrants que porta a bord, rescatats el passat divendres en dues operacions en aigües internacionals davant les costes de Líbia.Metges Sense Fronteres (MSF) i SOS Mediterranée han interpel·lat directament els governs europeus per tal que atorguin "un port segur i el més pròxim possible, d'acord amb el Dret Marítim Internacional, on poder desembarcar aquestes persones rescatades"."D'aquesta forma l'Aquarius podrà seguir brindant una assistència humanitària que es requereix amb urgència", han puntualitzat les dues ONG, que asseguren haver contactat sense èxit amb les autoritats competents, inclosos el centre de coordinació de rescat marítim (RCC) italià, maltès i tunisià així com el Centre Conjunt de Coordinació de Rescats libi (JRCC). Més del 70% dels 141 migrants salvats per l'Aquarius són originaris de Somàlia i Eritrea, i hi ha fins a 67 menors no acompanyats.

