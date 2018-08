El TSJC anul·la la declaració del Masnou com a «territori català, lliure i sobirà»

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat nul·la una part de l'articulat d'una moció presentada a l'Ajuntament del Masnou, al Maresme, per declarar el municipi "territori català, lliure i sobirà". Segons el TSJC l'acord plenari és "contrari a l'ordre constitucional", tant en aquest punt principal, com en el que l'Ajuntament demana al Parlament que quedin sense efecte les "lleis o sentències" que limitin l'ús del català. La moció s'havia aprovat l'octubre de 2012 i l'Estat hi va recórrer el 2013.En un primer moment la justícia va donar la raó al consistori, però després d'un segon recurs de la delegació del govern espanyol a Catalunya, el TSJC s'ha acabat posicionant a favor de l'Estat.

