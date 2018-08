Torra contesta José Zaragoza en defensa dels «Jordis», qui porten 300 dies empresonats

qui afirmava que "a

En Jordi Cuixart i en Jordi Sànchez avui fa 300 dies que són a la presó. https://t.co/9mqcP6QCEL — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 12 d’agost de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha contestat mitjançant una piulada al diputat socialista José Zaragoza,l'independentisme no li queda més estratègia que desacreditar la democràcia espanyola que tant d'esforç ens va costar construir".Torra ha fet referència als 300 dies que porten Sànchez i Cuixart a la presó, actualment a Lledoners, el mateix dia que el president d'Òmnium ha publicat una carta per criticar la seva situació i argumentar com veu el futur de l'independentisme català.Cuixart ha assegurat que el judici oral dels polítics empresonats i a l'exili ha de servir per "acusar l'Estat de vulneració flagrant" dels seus "drets fonamentals" i per "interpel·lar el conjunt de l'opinió pública davant el retrocés democràtic que vivim".

