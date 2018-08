L'emotiu record a Dolors Bassa en el 130è aniversari de l'UGT

El conseller d'Ensenyament de la Generalitat, Josep Bargalló, ha comparat el caràcter "plural, transversal i obert" de la UGT amb el de Catalunya. Un tarannà que s'exemplifica amb la presència al Govern de l'actual conseller Treball i Benestar Social, Chakir El Homrani, afiliat al sindicat.Ho ha dit en la inauguració de l'exposició "130 anys de lluites i conquestes", un dels actes amb el que s'ha donat aquest diumenge el tret de sortida als actes commemoratius de l'aniversari de la UGT. El record de la predecessora de Chakir El Homrani, l'exconsellera Dolors Bassa, actualment a la presó Puig de les Basses de Figueres, ha estat molt present en l'acte. "Avui està injustificadament privada de llibertat una dona sindicalista i feminista", ha apuntat Bargalló. Per la seva banda, amb un sentit "nosaltres també trobem a faltar la Dolors", el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha recordat Bassa, històrica dirigent del sindicat a les comarques de Girona.A tall d'anècdota, Ros ha explicat que fa uns dies, Bassa "va muntar un pollo" al centre penitenciari on està ingressada -junt amb l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell-, quan es va assabentar que els homes disposaven de tres hores de piscina, i les dones, només d'una. "Va fer que totes les internes fessin una reclamació i ara, a la presó hi ha tres hores de piscina per a les dones, i tres hores als homes", ha comentat arrencant els aplaudiments del públic assistent.

