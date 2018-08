Ferida greu una persona en un accident a la Gi-660, a La Bisbal d'Empordà

Una persona ha quedat ferida greu després que el cotxe en què viatjava se sortís de la carretera a La Bisbal d'Empordà. Els fets han passat pels volts d'un quart d'una del migdia al quilòmetre 8 de la Gi-660, coneguda com a carretera de la ganga . Fins a la zona s'hi han desplaçat set dotacions de Bombers per a realitzar l'excarceració de la víctima, a qui s'ha traslladat amb helicòpter a l'hospital Josep Trueta de Girona.El sinistre ha afectat dues persones més. A una, en estat menys greu, se l'ha traslladat a l'hospital de Palamós amb ambulància i l'altra, ha estat donada d'alta després de ser atesa al mateix punt de l'accident.Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Mossos d'esquadra que han tallat la carretera durant dues hores i mitja. A banda de l'helicòpter, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha traslladat tres ambulàncies.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)