La ministra Valerio demana «sentit d'Estat» al PP i critica que escori «el partit a l'extrema dreta»

La ministra de Treball, Magdalena Valerio i el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, han estat protagonistes en el 130è aniversari del sindicat, commemorat aquest diumenge a Barcelona.En la seva intervenció, la ministra ha aprofitat per retreure al PP i al seu líder, Pablo Casado, el que considera un gir a la dreta de la seva formació. "Hi ha dirigents recentment escollits que consideren que el vaixell no estava suficientment escorat a la dreta i ara el volen escorar a l'extrema dreta. Ara volen fer la competència amb Vox".Al mateix acte, Álvarez ha avisat en el seu discurs de clausura que "si no s'intervé" immediatament en la qüestió migratòria, hi ha perills que poden arribar de la mà de la dreta. "Els xenòfobs, els racistes, els que fan fàstic continuaran matxucant amb temes de migració", ha advertit, tot recordant que la migració "té un origen d'injustícia, de falta de drets, de manca de repartiment de la riquesa a escala planetària".L'acte de celebració del 130è aniversari de la primera reunió de fundació de la UGT ha reunit centenars de dirigents i exdirigents sindicalistes durant tres hores i amb una calor més que remarcable per la manca d'aire condicionat.Valerio ha assegurat que els socialistes "sempre han conjugat l'orgull dels valors i principis de la Constitució amb l'ideari progressista, l'interès general i el sentit d'estat". A més, però, ha remarcat que cal que sempre imperi "la lleialtat, per sobre de tot, a l'ordenament democràtic".En aquest sentit, ha demanat "no fer del debat territorial un camp de batalla en el que dirimir interessos partidistes o electorals", i ha apel·lat, des de Barcelona, "al patriotisme cívic que descansa més en veure que és el que ens uneix, el que ens fa millors, el que ens fa més forts, des de la pluralitat i l'autonomia reconeguda a la Constitució".En la clausura de l'acte, Pepe Álvarez ha fet un homenatge a tot el sindicat i els que, des de la base o la direcció, han treballat "pels drets dels treballadors" i per una societat més "justa i democràtica".Repassant grans fites on el sindicalisme i la UGT han tingut un paper remarcable en la història, el secretari general ha defensat que la seva organització "és com aquesta societat". Així, agafant com a exemple l'ús de les quatre llengües oficials que han fet servir durant l'acte, Álvarez ha defensat que és aquest el model que cal.A més, ha reclamat una UGT "amb més ideologia". "Només la ideologia ens farà lliures. Només la capacitat de ser el que som, explicar el que representem, ens ajudarà a poder avançar. I en això, estarem treballant a fons", ha comentat, tot afegint que tant els sindicats com l'esquerra en general "necessita generar una alternativa política al discurs de la dreta que permeti de manera clara visualitzar una alternativa de drets, repartiment de la riquesa, llibertat, i que faci mirar a un món millor".Per últim, Álvarez ha volgut reivindicar "un canvi legislatiu immediat" per evitar situacions com la dels sindicalistes "pendents de judici per defensar els drets dels treballadors i les llibertats". A més, ha "exigit" amb ímpetu al govern espanyol que "tots aquells que continuen en fosses comunes sense identificació siguin entregats als seus familiars". "No descansarem fins que ells puguin descansar en pau", ha dit, alhora que reclamava igualment "tancar el Valle de los Caídos" per poder "tancar la ferida" social.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)