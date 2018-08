Ronaldo Nazario, ingressat a l'UCI per una pneumònia

Ronaldo

Nazario

Ronaldo

L'exfutbolista brasilerha ingressat aquest dissabte a la Clínica Nostra Senyora del Rosari de Madrid per una pneumònia.Segons fonts de la policlínica consultades per Europa Press,evoluciona positivament encara que segueix ingressat a l'UCI.L'antic jugador del Barça i del Madrid es trobava de vacances a Eivissa, acompanyat de la família i amics, tal com s'ha pogut conèixer en aquests dies a través de les xarxes socials.

