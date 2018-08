Quan, com i on veure la pluja d'estels de l'estiu

Després de l'eclipsi de lluna més llarg del segle, arriben les llàgrimes de Sant Llorenç o pluja d'estrelles dels Perseids. La pluja d'estels més famosa del món es podrà veure a mitjans d'agost. Els dies de més intensitat seran les nits de l'11, 12 i sobretot el 13, quan viuran un pic d'intensitat que pot arribar als 100 meteorits per hora.Els Perseids o llàgrimes de Sant Llorenç són una pluja de meteors provocada per la cua de pols còsmica que el cometa Swift-Tuttle deixa anar al seu pas. Aquests fragments es desprenen del cometa i xoquen amb el planeta Terra a uns 200.000 km per hora. S'anomenen Perseids perquè el seu radiant és a la constel·lació de Perseu, a tocar de la de Cassiopea.El Garraf o el Montseny són dos bons escenaris prop de Barcelona per assistir a aquest espectacle astronòmic. La diferència entre un cel amb molta o poca contaminació lumínica pot fet variar el nombre d'estels visibles en un 90%. Més lluny de l'àrea metropolitana, el Montsec té el millor cel nocturn per observar aquest o altres fenòmens astronòmics . Altres zones són el Delta de l'Ebre, la zona de Lleida i prop de la Vall d'Aran.Però si sou dels que les voleu veure i sense moure-us de casa, la nit del 12 d'agost, la web Sky-live.tv les retransmetrà en directe. Així van recollir la pluja de Perseids el 2017.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)