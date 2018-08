Detingudes 38 persones al Front Marítim de la Barceloneta per robatoris, furts i drogues

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut 38 persones a la zona d'oci nocturn del Front Marítim de la Barceloneta aquesta matinada en un dispositiu de seguretat ciutadana.Segons han explicat els cossos policials, aquest dispositiu tenia com a finalitat la prevenció dels delictes contra el patrimoni i contra la salut pública, entre altres. L'operatiu s'ha dut a terme entre les 00.30 hores i les 08.00 h amb agents uniformats i de paisà de diferents unitats.S'ha realitzat en aquesta zona d'oci nocturn, del barri de la Barceloneta, perquè es tracta d'un lloc on delinqüents habituals aprofiten per efectuar furts o robatoris violents als clients dels establiments i els traficants de substàncies estupefaents també incrementen la presència per fer les seves vendes.En aquest dispositiu s'han detingut 23 persones detingudes per delictes de furt, 10 per delictes de robatori amb violència, 4 per delictes contra la salut pública, 1 per un requeriment judicial i 10 per delicte lleu de furt.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)