Un motorista, ferit greu després d'accidentar-se a la C-13 a Camarasa

Un motorista ha quedat ferit de gravetat aquest diumenge al migdia després d'accidentar-se a la C-13 a Camarasa (Noguera), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 11.51 hores al quilòmetre 60 de la C-13, entre Fontllonga i la Baronia de Sant Oïsme.Per causes que encara es desconeixen, una motocicleta ha perdut el control i ha sortit de la via. Com a conseqüència de la caiguda, el motorista ha quedat ferit i ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 1 ambulància i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han treballat en l'accident, que ha obligat a tallar la C-13 en ambdós sentits fins a les 13.00 hores

