Alamany diu que ERC no va ser «prou valenta» per oposar-se a la investidura de Torra

La portaveu de Catalunya En Comú-Podem al Parlament, Elisenda Alamany, considera que ERC no va ser prou valenta per dir "no" a la investidura de l'actual president de la Generalitat, Quim Torra. En una entrevista a Rac1, la diputada la assegurat que el vot a favor dels republicans al candidat de JxCat "va incomodar molta gent que té simpatia per ERC". D'altra banda, ha admès contactes amb el Govern sobre els pressupostos que es presentaran al setempre, però ha dit que encara no sap com seran.Alamany també ha explicat que va visitar dimecres el líder d'ERC, Oriol Junqueras, el conseller Raül Romeva i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, a la presó de Lledoners. En aquest sentit, ha dit que els va veure forts i amb esperança. Ha lamentat que viuen "una situació profundament injusta" i ha insistit que "no existirà normalitat democràtica a Catalunya" fins que els presos sobiranistes siguin alliberats.Durant l'entrevista, ha expressat que Junqueras li va demanar que el visités, ja que es coneixen des que l'exvicepresident de la Generalitat va ser professor seu a la universitat. Alamany també ha mostrat el seu interès a visitar a la resta de presos polítics.La diputada dels comuns ha demanat al govern de Pedro Sánchez que entengui que "calen solucions de fons" i que escolti les demandes de Catalunya, entre les quals inclou el referèndum d'autodeterminació, ja que considera que és una reivindicació àmpliament compartida en la societat catalana. "El referèndum ens el mereixem. Catalunya té dret a decidir el seu futur", ha recalcat.De la mateixa manera, ha instat l'independentisme a abandonar els gestos simbòlics i ha defensat que el Govern assisteixi a les reunions de bilateralitat amb l'Estat: "Catalunya ha de mirar de tu a tu el govern d'Espanya".En clau municipal, Alamany s'ha mostrat convençuda que Ada Colau tornarà a ser l'alcaldessa de Barcelona i ha lamenta l'agressivitat de l'oposició. Sobre això, ha dit que tots els partits es volen beneficiar dels problemes que hi ha a la ciutat.

